12.02.2026 12:04:38

ANALYSE-FLASH: Barclays belässt Hellofresh auf 'Equal Weight' - Ziel 6,50 Euro

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für HelloFresh nach vorläufigen Jahreszahlen auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 6,50 Euro belassen. Das operative Jahresergebnis (Ebitda) habe im Rahmen der Erwartungen gelegen, aber der Umsatz im vierten Quartal sei aufgrund des verlangsamten Wachstums im Bereich Fertiggerichte etwas schwächer ausgefallen, schrieb Andrew Ross in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Eine Prognose des Kochboxenherstellers für 2026 habe es noch nicht gegeben, aber die Signale des Managements deuten ihm zufolge darauf hin, dass die durchschnittliche Analystenschätzung (Konsens) für das Ebitda 2026 zu hoch ist./ck/rob/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 08:10 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 08:11 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

