Henkel vz. Aktie
WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432
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07.05.2026 10:04:39
ANALYSE-FLASH: Barclays belässt Henkel auf 'Equal Weight' - Ziel 70 Euro
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat Henkel (Henkel vz) nach Umsatzzahlen auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Das erste Quartal sei besser als befürchtet ausgefallen und dabei vor einer einprozentigen Mengensteigerung getragen worden, schrieb Warren Ackerman in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Zwar habe der Konsumgüter- und Klebstoffhersteller seine Jahresziele bestätigt, doch angesichts steigender Inputkosten bleibe das Margenrisiko bestehen./ck/rob/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 06:20 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 06:20 / GMT
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