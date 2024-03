ANALYSE-FLASH: Barclays belässt Henkel auf 'Equal Weight' - Ziel 71 Euro

LONDON (dpa-AFX) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Henkel (Henkel vz) auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 71 Euro belassen. Hinsichtlich des Ausblicks herrsche etwas Verwirrung, schrieb Analyst Iain Simpson am Montag in seiner ersten Reaktion auf Geschäftszahlen. So klängen die Signale zwar operativ zuversichtlich. Aufgrund ungünstiger Währungsentwicklungen drohten aber möglicherweise dennoch Korrekturen der Gewinnschätzungen./ag/gl

