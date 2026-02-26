HENSOLDT Aktie

WKN DE: HAG000 / ISIN: DE000HAG0005

26.02.2026 12:07:39

ANALYSE-FLASH: Barclays belässt Hensoldt auf 'Equal Weight' - Ziel 97 Euro

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für HENSOLDT mit einem Kursziel von 97 Euro auf "Equal Weight" belassen. Der starke Auftragseingang kompensiere den leicht schwächeren Gewinn, schrieb Afonso Osorio am Donnerstag nach den Zahlen des Herstellers von Rüstungsgütern./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:19 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:23 / GMT

