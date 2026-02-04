Infineon Aktie

WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004

04.02.2026 09:49:39

ANALYSE-FLASH: Barclays belässt Infineon auf 'Overweight' - Ziel 44 Euro

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Infineon mit einem Kursziel von 44 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Simon Coles hebt am Mittwoch nach dem Bericht zum ersten Geschäftsquartal 2026 vor allem das Ziel für das Geschäft mit KI-Chips im Jahr 2027 positiv hervor. Das avisierte Wachstum sei dynamischer als gedacht./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2026 / 07:26 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2026 / 07:26 / GMT

