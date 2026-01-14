KION GROUP Aktie
WKN DE: KGX888 / ISIN: DE000KGX8881
|
14.01.2026 12:04:38
ANALYSE-FLASH: Barclays belässt Kion auf 'Overweight' - Ziel 72 Euro
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Kion (KION GROUP) mit einem Kursziel von 72 Euro auf "Overweight" belassen. Der Markt scheine ein starkes Wachstum der Industrieproduktion fest einzupreisen, schrieb Analyst Vladimir Sergievskiy in seiner am Mittwoch vorliegenden Branchenanalyse zur Berichtssaison der Investitionsgüterkonzerne. Im Elektronikbereich sieht er aber eher Anzeichen einer Spätkonjunktur und im breiteren Industriesektor nur uneinheitliche Erholungsanzeichen. Seine wichtigsten Overweight-Empfehlungen mit Blick auf die anstehende Berichtssaison zum vierten Quartal sind Legrand, Epiroc, Atlas Copco, Schindler Holding, Alfa Laval und Kion./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2026 / 16:28 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 04:00 / GMT
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu KION GROUP AG
|
14.01.26
|ANALYSE-FLASH: Barclays belässt Kion auf 'Overweight' - Ziel 72 Euro (dpa-AFX)
|
13.01.26
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX sackt mittags ab (finanzen.at)
|
13.01.26
|XETRA-Handel: MDAX zeigt sich zum Start des Dienstagshandels fester (finanzen.at)
|
12.01.26
|Aufschläge in Frankfurt: MDAX beendet die Montagssitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
|
12.01.26
|Zuversicht in Frankfurt: MDAX nachmittags in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
12.01.26
|KION-Aktie niedriger: Finanzvorstand Harm bleibt bis 2029 (Dow Jones)
|
12.01.26
|Kion verlängert Vertrag mit Finanzchef bis Mitte 2029 (dpa-AFX)
|
12.01.26
|EQS-News: Aufsichtsrat verlängert Amtszeit von Finanzvorstand Christian Harm (EQS Group)
Analysen zu KION GROUP AG
|11:07
|KION GROUP Buy
|Deutsche Bank AG
|14.01.26
|KION GROUP Overweight
|Barclays Capital
|12.01.26
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.12.25
|KION GROUP Buy
|UBS AG
|08.12.25
|KION GROUP Buy
|Deutsche Bank AG
|11:07
|KION GROUP Buy
|Deutsche Bank AG
|14.01.26
|KION GROUP Overweight
|Barclays Capital
|12.01.26
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.12.25
|KION GROUP Buy
|UBS AG
|08.12.25
|KION GROUP Buy
|Deutsche Bank AG
|11:07
|KION GROUP Buy
|Deutsche Bank AG
|14.01.26
|KION GROUP Overweight
|Barclays Capital
|12.01.26
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.12.25
|KION GROUP Buy
|UBS AG
|08.12.25
|KION GROUP Buy
|Deutsche Bank AG
|29.02.24
|KION GROUP Underperform
|Bernstein Research
|23.01.24
|KION GROUP Underperform
|Bernstein Research
|02.12.25
|KION GROUP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.25
|KION GROUP Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.11.25
|KION GROUP Halten
|DZ BANK
|30.10.25
|KION GROUP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.25
|KION GROUP Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|KION GROUP AG
|64,65
|1,57%