WKN DE: KGX888 / ISIN: DE000KGX8881

14.01.2026 12:04:18

ANALYSE-FLASH: Barclays belässt Kion auf 'Overweight' - Ziel 72 Euro

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Kion (KION GROUP) mit einem Kursziel von 72 Euro auf "Overweight" belassen. Der Markt scheine ein starkes Wachstum der Industrieproduktion fest einzupreisen, schrieb Analyst Vladimir Sergievskiy in seiner am Mittwoch vorliegenden Branchenanalyse zur Berichtssaison der Investitionsgüterkonzerne. Im Elektronikbereich sieht er aber eher Anzeichen einer Spätkonjunktur und im breiteren Industriesektor nur uneinheitliche Erholungsanzeichen. Seine wichtigsten Overweight-Empfehlungen mit Blick auf die anstehende Berichtssaison zum vierten Quartal sind Legrand, Epiroc, Atlas Copco, Schindler Holding, Alfa Laval und Kion./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2026 / 16:28 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 04:00 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

11:07 KION GROUP Buy Deutsche Bank AG
14.01.26 KION GROUP Overweight Barclays Capital
12.01.26 KION GROUP Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.12.25 KION GROUP Buy UBS AG
08.12.25 KION GROUP Buy Deutsche Bank AG
