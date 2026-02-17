Nestlé Aktie
WKN DE: A0Q4DC / ISIN: CH0038863350
|
17.02.2026 21:19:38
ANALYSE-FLASH: Barclays belässt Nestle auf 'Equal Weight' - Ziel 80 Franken
LONDON (dpa-AFX) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Nestle (Nestlé) auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 80 Franken belassen. Aussagen von General Mills und Conagra auf einer Konsumgüterkonferenz deuteten auf unter Druck stehende US-Konsumenten hin, schrieb Warren Ackerman in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Diese seien noch immer stark auf die Frage fokussiert, ob und welche Verbrauchsgüter sie sich leisten können. Diese Aussagen könnten auch Nestle betreffen, auch wenn die Schweizer auf dem US-Markt eine unterschiedliche Produktpalette anböten, so der Experte./rob/bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2026 / 17:31 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2026 / 17:31 / GMT
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)
|
21:19
|ANALYSE-FLASH: Barclays belässt Nestle auf 'Equal Weight' - Ziel 80 Franken (dpa-AFX)
|
17:58
|Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 präsentiert sich zum Handelsende fester (finanzen.at)
|
17:58
|Börse Zürich: SMI beendet den Dienstagshandel mit Gewinnen (finanzen.at)
|
17:58
|Börse Zürich: Letztendlich Pluszeichen im SLI (finanzen.at)
|
15:59
|Freundlicher Handel in Zürich: SPI stärker (finanzen.at)
|
15:59
|Starker Wochentag in Zürich: So steht der SLI aktuell (finanzen.at)
|
15:59
|Freundlicher Handel in Zürich: SMI am Dienstagnachmittag im Aufwind (finanzen.at)
|
13.02.26
|Freundlicher Handel: SLI mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)