Nestlé Aktie
WKN DE: A0Q4DC / ISIN: CH0038863350
|
19.02.2026 11:49:40
ANALYSE-FLASH: Barclays belässt Nestle auf 'Equal Weight' - Ziel 80 Franken
LONDON (dpa-AFX) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Nestle (Nestlé) nach Zahlen mit einem Kursziel von 80 Franken auf "Equal Weight" belassen. Auf den ersten Blick habe das Mengenwachstum (RIG) die Erwartungen trotz einiger Verschiebungen übertroffen, schrieb Warren Ackerman am Donnerstag. Auch der Ausblick auf 2026 sei besser als gedacht. Er erwähnte allerdings, dass es im ersten Quartal zu einer Belastung durch Einmaleffekte kommen werde./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 07:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 07:39 / GMT
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
