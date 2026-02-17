Nordex Aktie
WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554
|
17.02.2026 11:02:38
ANALYSE-FLASH: Barclays belässt Nordex auf 'Equal Weight' - Ziel 15,80 Euro
LONDON (dpa-AFX) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Nordex mit einem Kursziel von 15,80 Euro auf "Equal Weight" belassen. Das "Wind-Wunder" in Deutschland könnte dicht am Höhepunkt sein, schrieb Vlad Sergievskii am Dienstag. Der historische Ausbau der Windenergie werde in den kommenden Jahren zwar weiter zunehmen, aber das Netz hierzulande sei bereits mit Windenergie gesättigt. Zudem rechnet er mit sinkenden Auktionsvolumina nach 2026 und möglichem Druck auf die Turbinenpreise. Die Chinesen sieht der Analyst obendrein als "echte Bedrohung" an./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2026 / 03:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2026 / 04:00 / GMT
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nordex AG
|
12:27
|Börse Frankfurt: MDAX am Mittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
17.02.26
|ANALYSE-FLASH: Barclays belässt Nordex auf 'Equal Weight' - Ziel 15,80 Euro (dpa-AFX)
|
16.02.26
|XETRA-Handel TecDAX sackt zum Ende des Montagshandels ab (finanzen.at)
|
16.02.26
|Freundlicher Handel: MDAX verbucht letztendlich Zuschläge (finanzen.at)
|
16.02.26
|XETRA-Handel TecDAX sackt zum Ende des Montagshandels ab (finanzen.at)
|
16.02.26
|Freundlicher Handel: MDAX verbucht letztendlich Zuschläge (finanzen.at)
|
16.02.26
|Schwache Performance in Frankfurt: So bewegt sich der TecDAX nachmittags (finanzen.at)
|
16.02.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX verbucht am Montagnachmittag Abschläge (finanzen.at)