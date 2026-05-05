Rheinmetall Aktie
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
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05.05.2026 08:04:39
ANALYSE-FLASH: Barclays belässt Rheinmetall auf 'Overweight' - Ziel 2125 Euro
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Rheinmetall nach Zahlen mit einem Kursziel von 2125 Euro auf "Overweight" belassen. Umsatz und operatives Ergebnis hätten die Erwartungen im ersten Quartal klar verfehlt und der Free Cashflow sei negativ gewesen, schrieb Afonso Osorio am Montagabend nach den Eckdaten des Rüstungskonzerns. Die Explosion in der Munitionsfabrik in Spanien, verzögerte Lkw-Lieferungen sowie hohe Vergleichshürden aus dem Vorjahr hätten aus seiner Sicht ihre Spuren hinterlassen. Osorio rechnet mit einer negativen Kursreaktion, auch wenn sich der schwache Jahresstart im zweiten Quartal wohl wieder umkehren werde./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2026 / 20:27 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.05.2026 / 20:31 / GMT
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