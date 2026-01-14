RWE Aktie

RWE für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129

14.01.2026 12:19:38

ANALYSE-FLASH: Barclays belässt RWE auf 'Overweight' - Ziel 52 Euro

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für RWE nach Windkraftauktionen in Großbritannien auf "Overweight" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Dominic Nash sprach in einer am Mittwoch vorliegenden Studie davon, dass die Kapazitäten im Offshore-Bereich durch die Zuteilungen einen starken Schub bekämen. Die Ergebnisse versprächen starkes Aufwärtspotenzial für RWE und Sicherheit für SSE./tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 08:17 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 08:18 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

