RWE Aktie
WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129
|
14.01.2026 12:19:38
ANALYSE-FLASH: Barclays belässt RWE auf 'Overweight' - Ziel 52 Euro
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für RWE nach Windkraftauktionen in Großbritannien auf "Overweight" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Dominic Nash sprach in einer am Mittwoch vorliegenden Studie davon, dass die Kapazitäten im Offshore-Bereich durch die Zuteilungen einen starken Schub bekämen. Die Ergebnisse versprächen starkes Aufwärtspotenzial für RWE und Sicherheit für SSE./tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 08:17 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 08:18 / GMT
