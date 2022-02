ANALYSE-FLASH: Barclays belässt Shell auf 'Overweight' - Ziel 3000 Pence

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Shell (Shell (ex Royal Dutch Shell)) nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 3000 Pence belassen. Im Zuge des weltweiten Wandels hin zu "netto Null" beim CO2-Ausstoß würden die Energiebedürfnisse von Ländern und Unternehmen immer komplexer, schrieb Analystin Lydia Rainforth in einer am Freitag vorliegenden Studie. Shell sei inzwischen dabei, sich mit seiner kundenorientierten Powering-Progress-Strategie von anderen Unternehmen abzuheben. In Verbindung mit steigenden Ausschüttungen an die Aktionäre dürfte dies den Aktienkurs antreiben./ck/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2022 / 20:26 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2022 / 20:28 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------