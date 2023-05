ANALYSE-FLASH: Barclays belässt Siemens Healthineers auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Siemens Healthineers nach Zahlen sowie Aussagen des Managements auf "Overweight" mit einem Kursziel von 63 Euro belassen. Analyst Hassan Al-Wakeel verwies in einer am Mittwoch vorliegenden Studie zum einen auf die Schwäche der Diagnostik-Sparte und die Abschreibungen im Bereich Advanced Therapies. Er hob aber unter anderem positiv hervor, dass das Management weiterhin zuversichtlich sei, was die Investitionsbereitschaft der Krankenhäuser und ihre Fähigkeit, Marktanteile zu gewinnen, betreffe. Längerfristig gesehen bleibt Al-Wakeel positiv gestimmt für die Aktie des Medizintechnik-Unternehmens und sieht es weiterhin auf einem guten Weg, um weitere Marktanteile zu gewinnen./ck/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.05.2023 / 08:57 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.05.2023 / 08:57 / GMT

