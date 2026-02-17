Südzucker Aktie

WKN: 729700 / ISIN: DE0007297004

17.02.2026 19:49:38

ANALYSE-FLASH: Barclays belässt Südzucker auf 'Underweight' - Ziel 9 Euro

LONDON (dpa-AFX) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Südzucker auf "Underweight" mit einem Kursziel von 9 Euro belassen. Eine Wertberichtigung und die Aussetzung der Dividende für das Geschäftsjahr 2025/26 untermauere ein grundsätzlich schwaches Zuckersegment, schrieb Alex Sloane in einer ersten Reaktion am Dienstag. Hinzu komme ein erhöhter Verschuldungsgrad des Nahrungsmittelkonzerns./rob/bek/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2026 / 17:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2026 / 17:33 / GMT

Nachrichten zu Südzucker AG (Suedzucker AG)

Analysen zu Südzucker AG (Suedzucker AG)

18:48 Südzucker Underweight Barclays Capital
21.01.26 Südzucker Underweight Barclays Capital
15.01.26 Südzucker Hold Warburg Research