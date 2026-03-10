Symrise Aktie
WKN DE: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999
|
10.03.2026 14:44:38
ANALYSE-FLASH: Barclays belässt Symrise auf 'Equal Weight' - Ziel 84 Euro
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Symrise mit einem Kursziel von 84 Euro auf "Equal Weight" belassen. Ein Ölpreis nachhaltig über 100 US-Dollar würde sich belastend auf die Hersteller von Inhaltsstoffen für Konsumprodukte auswirken, schrieb Analyst Alex Sloane am Montagabend. Höhere Energiekosten, Öl-basierte Inhaltsstoffe und steigende Frachtkosten drohten die Margen zu drücken. Givaudan, Symrise und Croda wären am stärksten betroffen./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 22:15 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 04:00 / GMT
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Symrise AG
|
14:44
|ANALYSE-FLASH: Barclays belässt Symrise auf 'Equal Weight' - Ziel 84 Euro (dpa-AFX)
|
09.03.26
|EQS-CMS: Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
09.03.26
|EQS-CMS: Symrise AG: Release of a capital market information (EQS Group)
|
06.03.26
|EQS-DD: Symrise AG: Michael König, buy (EQS Group)
|
06.03.26
|EQS-DD: Symrise AG: Michael König, Kauf (EQS Group)
|
06.03.26
|Analyse: Equal Weight-Bewertung für Symrise-Aktie von Barclays Capital (finanzen.at)
|
06.03.26
|DAX 40-Papier Symrise-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Symrise von vor einem Jahr angefallen (finanzen.at)
|
05.03.26
|EQS-DD: Symrise AG: Dr. Stephanie Coßmann, buy (EQS Group)