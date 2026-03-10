Symrise Aktie

WKN DE: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999

10.03.2026 14:44:38

ANALYSE-FLASH: Barclays belässt Symrise auf 'Equal Weight' - Ziel 84 Euro

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Symrise mit einem Kursziel von 84 Euro auf "Equal Weight" belassen. Ein Ölpreis nachhaltig über 100 US-Dollar würde sich belastend auf die Hersteller von Inhaltsstoffen für Konsumprodukte auswirken, schrieb Analyst Alex Sloane am Montagabend. Höhere Energiekosten, Öl-basierte Inhaltsstoffe und steigende Frachtkosten drohten die Margen zu drücken. Givaudan, Symrise und Croda wären am stärksten betroffen./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 22:15 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 04:00 / GMT

