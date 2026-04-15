Tesla Aktie

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WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

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15.04.2026 11:49:38

ANALYSE-FLASH: Barclays belässt Tesla auf 'Equal Weight' - Ziel 360 Dollar

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Tesla mit einem Kursziel von 360 US-Dollar auf "Equal Weight" belassen. Von zentraler Bedeutung sei die Frage, wie massiv die Investitionen für das Riesenprojekt Terafab und in das Geschäft mit Solarenergiesystemen hochgefahren werden müssten, schrieb Dan Levy am Mittwoch in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht./rob/ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 07:03 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 07:08 / GMT

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