UniCredito Italiano Aktie
WKN DE: 850832 / ISIN: IT0000064854
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20.04.2026 16:34:38
ANALYSE-FLASH: Barclays belässt Unicredit auf 'Overweight' - Ziel 88,90 Euro
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für UniCredit auf "Overweight" mit einem Kursziel von 88,90 Euro belassen. Die weiteren Schritte der italienischen Großbank mit Blick auf die geplante Übernahme der Commerzbank seien nach wie vor ungewiss, was die Aktien-Story der Unicredit etwas komplizierter mache, schrieb Paola Sabbione in einer am Montag vorliegenden Studie. Dennoch böten alle Szenarien solide Renditen für die Aktionäre. Die Unicredit-Aktie sei weiterhin günstig bewertet./rob/edh/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2026 / 11:07 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2026 / 11:11 / GMT
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