ANALYSE-FLASH: Barclays belässt Wacker Chemie auf 'Equal Weight' - Ziel 69 Euro
LONDON (dpa-AFX) - Die britische Investmentbank Barclays hat WACKER CHEMIE nach endgültigen Zahlen mit einem Kursziel von 69 Euro auf "Equal Weight" belassen. Das operative Ergebnisziel (Ebitda) für 2026 liege 2 Prozent über der Konsensschätzung und für das laufende Quartal deutlich über den Erwartungen, schrieb Anil Shenoy am Mittwochmorgen./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 06:54 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 06:54 / GMT
Analysen zu WACKER CHEMIE AG
|12:59
|WACKER CHEMIE Equal Weight
|Barclays Capital
|12:56
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:47
|WACKER CHEMIE Buy
|Warburg Research
|09:16
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.03.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:47
|WACKER CHEMIE Buy
|Warburg Research
|16.02.26
|WACKER CHEMIE Buy
|UBS AG
|11.02.26
|WACKER CHEMIE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.01.26
|WACKER CHEMIE Buy
|Warburg Research
|16.12.25
|WACKER CHEMIE Buy
|UBS AG
