WKN DE: WCH888 / ISIN: DE000WCH8881

11.03.2026 14:19:38

ANALYSE-FLASH: Barclays belässt Wacker Chemie auf 'Equal Weight' - Ziel 69 Euro

LONDON (dpa-AFX) - Die britische Investmentbank Barclays hat WACKER CHEMIE nach endgültigen Zahlen mit einem Kursziel von 69 Euro auf "Equal Weight" belassen. Das operative Ergebnisziel (Ebitda) für 2026 liege 2 Prozent über der Konsensschätzung und für das laufende Quartal deutlich über den Erwartungen, schrieb Anil Shenoy am Mittwochmorgen./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 06:54 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 06:54 / GMT

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

12:59 WACKER CHEMIE Equal Weight Barclays Capital
12:56 WACKER CHEMIE Underweight JP Morgan Chase & Co.
09:47 WACKER CHEMIE Buy Warburg Research
09:16 WACKER CHEMIE Hold Jefferies & Company Inc.
06.03.26 WACKER CHEMIE Underweight JP Morgan Chase & Co.
WACKER CHEMIE AG 72,75 6,20%

18:14 Einblick ins Bridgewater-Depot: Die Top-Aktien aus dem vierten Quartal 2025
10.03.26 Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert die Zurich Insurance Group in Q4 2025
09.03.26 Mehr NVIDIA im Portfolio: Diese Aktien hielt Fisher Asset Management im 4. Quartal 2025
09.03.26 Portfolio-Umbau im Q4: Diese US-Aktien kaufte die Schweizerische Nationalbank
08.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 10

ATX und DAX schließlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich überwiegend fester
Der heimischen sowie der deutsche Aktienmarkt gingen mit Abschlägen in den Feierabend. Die US-Börsen präsentieren sich mit negativen Vorzeichen. Die asiatischen Börsen zogen zur Wochenmitte mehrheitlich an.
