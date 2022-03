ANALYSE-FLASH: Barclays belässt Wacker Chemie auf 'Overweight' - Ziel 177 Euro

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für WACKER CHEMIE auf "Overweight" mit einem Kursziel von 177 Euro belassen. Analyst Sebastian Satz attestierte dem Spezialchemiekonzern am Dienstag in einer ersten Reaktion ambitionierte Ziele. Die Anleger dürften das für 2030 angestrebte operative Ergebnis von mehr als 2 Milliarden Euro mit gewisser Skepsis betrachten, das Vertrauen des Managements in das Wachstumspotenzial dürfte aber gut ankommen./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.03.2022 / 06:16 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.03.2022 / 06:16 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------