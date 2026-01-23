L'Oréal Aktie

L'Oréal für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 853888 / ISIN: FR0000120321

23.01.2026 08:19:38

ANALYSE-FLASH: Barclays dreht L'Oreal auf von 'Underweight' auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für L'Oreal (LOréal) von 325 auf 435 Euro angehoben und die Einstufung von "Underweight" auf "Overweight" gedreht. Der neu für die Franzosen verantwortliche Analyst Warren Ackerman steckte am Donnerstagabend einen neuen Rahmen für die Beurteilung der europäischen Konsumgüter- und Nahrungsmittelbranche. Seine Favoriten sind Unilever und L'Oréal, am wenigsten mag er aktuell Essity und Lindt. Mit seiner organischen Wachstumsprognose für L'Oreal für 2026 liegt Ackermann klar über dem Marktkonsens./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 17:39 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 17:53 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Analysen zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)

mehr Analysen
07:06 L'Oréal Overweight Barclays Capital
19.01.26 L'Oréal Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.01.26 L'Oréal Neutral JP Morgan Chase & Co.
12.01.26 L'Oréal Hold Deutsche Bank AG
09.01.26 L'Oréal Neutral JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel

L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) 393,45 1,01% L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)

