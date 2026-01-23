L'Oréal Aktie
WKN: 853888 / ISIN: FR0000120321
|
23.01.2026 08:19:38
ANALYSE-FLASH: Barclays dreht L'Oreal auf von 'Underweight' auf 'Overweight'
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für L'Oreal (LOréal) von 325 auf 435 Euro angehoben und die Einstufung von "Underweight" auf "Overweight" gedreht. Der neu für die Franzosen verantwortliche Analyst Warren Ackerman steckte am Donnerstagabend einen neuen Rahmen für die Beurteilung der europäischen Konsumgüter- und Nahrungsmittelbranche. Seine Favoriten sind Unilever und L'Oréal, am wenigsten mag er aktuell Essity und Lindt. Mit seiner organischen Wachstumsprognose für L'Oreal für 2026 liegt Ackermann klar über dem Marktkonsens./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 17:39 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 17:53 / GMT
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
Analysen zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|07:06
|L'Oréal Overweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|L'Oréal Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.01.26
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.01.26
|L'Oréal Hold
|Deutsche Bank AG
|09.01.26
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:06
|L'Oréal Overweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|L'Oréal Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.01.26
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.01.26
|L'Oréal Hold
|Deutsche Bank AG
|09.01.26
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:06
|L'Oréal Overweight
|Barclays Capital
|09.01.26
|L'Oréal Buy
|UBS AG
|09.12.25
|L'Oréal Outperform
|RBC Capital Markets
|02.12.25
|L'Oréal Outperform
|RBC Capital Markets
|25.11.25
|L'Oréal Outperform
|RBC Capital Markets
|06.01.26
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|16.12.25
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|09.12.25
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|05.12.25
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|03.12.25
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|19.01.26
|L'Oréal Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.01.26
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.01.26
|L'Oréal Hold
|Deutsche Bank AG
|09.01.26
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.01.26
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|393,45
|1,01%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX vorbörslich wenig bewegt -- DAX vor etwas höherem Start -- Asiens Börsen mehrheitlich höher
Während der heimische Aktienmarkt vor dem Wochenende kaum vom Fleck kommen dürfte, tendiert der deutsche Leitindex zu leichten Gewinnen. Am Freitag bewegen sich die wichtigsten asiatischen Indizes weitestgehend auf grünem Terrain.