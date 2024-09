ANALYSE-FLASH: Barclays hebt Commerzbank auf 'Equal Weight' - Ziel 16 Euro

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat Commerzbank von "Underweight" auf "Equal Weight" hochgestuft und das Kursziel von 12 auf 16 Euro angehoben. Nach dem Einstieg der Unicredit hält Analyst Krishnendra Dubey die Chancen und Risiken laut seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar für ausgeglichener. Er erinnerte auch an das im November startende Aktienrückkaufprogramm, das den Aktienkurs zusätzlich stützen dürfte. Zudem passte Dubey sein Bewertungsmodell an aktuelle Zinsprognosen und Markttrends an./ag/bek

