Daimler Truck Aktie
WKN DE: DTR0CK / ISIN: DE000DTR0CK8
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07.07.2026 19:49:38
ANALYSE-FLASH: Barclays hebt Daimler Truck auf 'Overweight' - Ziel 55 Euro
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Daimler Truck von 45 auf 55 Euro angehoben und die Aktien von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft. Die Lage in der Lkw-Branche bessere sich, schrieb Erwann Dargorne am Dienstag. Er geht davon aus, dass die Absatzvolumina, Gewinne sowie der Cashflow im Laufe der Jahre 2027 und 2028 wieder deutlich anziehen. Dargornes Favorit im Aufschwung ist Daimler Truck, gefolgt von Traton und Volvo. Bei Daimler Truck mag er vor allem die starke Stellung in Nordamerika, aber auch die Turnaroundstory in Europa. Die Bewertung habe immenses Nachholpotenzial./ag/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2026 / 14:59 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2026 / 15:45 / GMT
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