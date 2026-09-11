GEA Aktie
WKN: 660200 / ISIN: DE0006602006
|
11.09.2026 08:04:38
ANALYSE-FLASH: Barclays hebt Gea Group auf 'Overweight' - Ziel hoch auf 78 Euro
LONDON (dpa-AFX) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für GEA von 70 auf 78 Euro angehoben und die Aktien von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft. Der Anlagenbauer könne mit seinem qualitativ starken Geschäft und seiner attraktiven Bewertung punkten, wenn die Anleger nach Anlagemöglichkeiten abseits des KI-Booms suchten, schrieb Timothy Lee am Donnerstag. Die Investitionslage an den Endmärkten von Gea bleibe günstig. Zudem sieht Lee Spielraum für höhere Margenambitionen./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2026 / 09:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2026 / 03:00 / GMT
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu GEA
|
11.09.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX startet mit Gewinnen (finanzen.at)
|
11.09.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: DAX klettert zum Handelsstart (finanzen.at)
|
11.09.26
|ANALYSE-FLASH: Barclays hebt Gea Group auf 'Overweight' - Ziel hoch auf 78 Euro (dpa-AFX)
|
09.09.26
|EQS-PVR: GEA Group AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
07.09.26
|EQS-CMS: GEA Group Aktiengesellschaft: Aktienrückkauf (EQS Group)
|
07.09.26
|EQS-CMS: GEA Group Aktiengesellschaft: Share Buyback (EQS Group)
|
07.09.26
|DAX 40-Wert GEA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem GEA-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
04.09.26
|EQS-PVR: GEA Group AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
Analysen zu GEA
|11.09.26
|GEA Overweight
|Barclays Capital
|13.08.26
|GEA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.08.26
|GEA Buy
|Deutsche Bank AG
|11.08.26
|GEA Equal Weight
|Barclays Capital
|11.08.26
|GEA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.09.26
|GEA Overweight
|Barclays Capital
|13.08.26
|GEA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.08.26
|GEA Buy
|Deutsche Bank AG
|11.08.26
|GEA Equal Weight
|Barclays Capital
|11.08.26
|GEA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.09.26
|GEA Overweight
|Barclays Capital
|11.08.26
|GEA Buy
|Deutsche Bank AG
|11.08.26
|GEA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.08.26
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|10.08.26
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|11.05.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.04.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.03.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.03.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.03.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|GEA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.08.26
|GEA Equal Weight
|Barclays Capital
|11.08.26
|GEA Hold
|Warburg Research
|10.08.26
|GEA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.08.26
|GEA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|GEA
|63,90
|0,87%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Inflationsdaten im Fokus: Dow schließt stärker -- ATX geht nach Rekord fester ins Wochenende -- DAX beendet Handel mit Gewinnen -- Asiens Börsen letztlich schwach
Der heimische sowie der deutsche Markt legten im Freitagshandel zu. An der Wall Street waren grüne Vorzeichen zu sehen. Die Börsen in Asien zeigten sich am Freitag in Rot.