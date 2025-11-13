Givaudan Aktie

WKN: 938427 / ISIN: CH0010645932

13.11.2025 13:49:38

ANALYSE-FLASH: Barclays hebt Givaudan auf 'Overweight', Ziel bleibt 3900 Franken

LONDON (dpa-AFX) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Aktien von Givaudan bei unverändertem Kursziel von 3900 Franken von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft. Das Risiko bröckelnder Alleinstellungsmerkmale von Europas Zutatenherstellern sei bei zunehmender China-Konkurrenz und härterem Preisdruck zuletzt immer mehr gestiegen, schrieb Alex Sloane am Donnerstagnachmittag in seiner Branchenanalyse. Die Schweizer Givaudan und die dänische Novonesis hält er aber für vergleichsweise gut abgeschirmt. Bei Givaudan hätten sich die langfristigen, strukturellen Wachstumsaussichten verbessert./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 16:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 04:00 / GMT

