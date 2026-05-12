LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie
WKN: 853292 / ISIN: FR0000121014
|
12.05.2026 09:05:39
ANALYSE-FLASH: Barclays hebt LVMH auf 'Overweight' - Ziel hoch auf 600 Euro
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für LVMH (LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton) von 570 auf 600 Euro angehoben und die Aktien von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft. Die neu für die Luxusbranche verantwortliche Expertin Viktoria Petrova rechnet 2026 mit einem Branchenwachstum von rund 3 Prozent und einer Stabilisierung um etwa 4 Prozent in der Folge, wie sie am Montag schrieb. In diesem Kontext setzt sie auf Unternehmen, die Marktanteile gewinnen und Selbsthilfepotenzial aufweisen, und dabei noch günstiger sind als in der Vergangenheit - ohne wesentliche Korrekturrisiken bei den Markterwartungen. LVMH erfülle diese Bedingungen, so Petrova./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 10:35 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 15:45 / GMT
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|
17:58
|CAC 40 aktuell: CAC 40 verbucht zum Handelsende Zuschläge (finanzen.at)
|
15:59
|Börse Paris in Rot: CAC 40 sackt ab (finanzen.at)
|
12:27
|Minuszeichen in Paris: CAC 40 zeigt sich schwächer (finanzen.at)
|
09:28
|Zuversicht in Paris: CAC 40 zum Handelsstart auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
12.05.26
|Dienstagshandel in Paris: CAC 40 gibt letztendlich nach (finanzen.at)
|
12.05.26
|Handel in Paris: CAC 40 am Nachmittag leichter (finanzen.at)
|
12.05.26
|CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 am Mittag in der Verlustzone (finanzen.at)
|
12.05.26
|Schwacher Handel in Paris: CAC 40 zum Start mit Abgaben (finanzen.at)
Analysen zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|12.05.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Overweight
|Barclays Capital
|11.05.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.04.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|17.04.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|15.04.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.05.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Overweight
|Barclays Capital
|11.05.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.04.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|17.04.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|15.04.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.05.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Overweight
|Barclays Capital
|28.04.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|17.04.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|15.04.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Kaufen
|DZ BANK
|14.04.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|11.05.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.04.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.04.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Equal Weight
|Barclays Capital
|14.04.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.04.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|455,10
|-0,07%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich fester -- DAX schlussendlich zurück über 24.000-Punkte-Marke -- US-Börsen uneins -- Asiens Börsen schließen in Grün
Der heimische Markt zeigte sich am Mittwoch im Plus. Der deutsche Leitindex erzielte zur Wochenmitte Gewinne. Während der US-Leitindex nachgibt, legen die Techwerte zu. An den Börsen in Asien ging es am Mittwoch nach oben.