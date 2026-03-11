Nike Aktie

Nike für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 866993 / ISIN: US6541061031

11.03.2026 08:19:39

ANALYSE-FLASH: Barclays hebt Nike auf 'Overweight' - Ziel hoch auf 73 Dollar

LONDON (dpa-AFX) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Nike von 64 auf 73 US-Dollar angehoben und die Aktien von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft. Analystin Adrienne Yih sprach am Mittwoch von einer eher "unkonventionellen Empfehlung" in eine immense Skepsis hinein. Sie hält das Verhältnis zwischen Chancen und Risiken aber für deutlich verbessert. Sie lobte die jüngsten operativen Fortschritte und das disziplinierte Management der Amerikaner. Yih erwartet zwar, dass die hohen Erwartungen noch merklich gedämpft werden. Eine negative Kursreaktion hierauf böte aus ihrer Sicht aber eine Kaufchance./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 01:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 04:10 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Nachrichten zu Nike Inc.

Analysen zu Nike Inc.

