United Internet Aktie
WKN: 508903 / ISIN: DE0005089031
|
24.06.2026 09:34:39
ANALYSE-FLASH: Barclays hebt United Internet auf 'Overweight'
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für United Internet von 27 auf 28 Euro aufgestockt und die Aktien von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft. Analyst Ganesha Nagesha sieht nicht nur eine Besserung der Fundamentaldaten, sondern auch eine unterschätzte Konsolidierungsfantasie, vor allem bei der Mobilfunktochter 1&1. Im Optimalfall seien bei den Aktien sogar 40 Euro drin, wie es in der Empfehlung vom Mittwoch heißt. /ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2026 / 05:28 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.06.2026 / 05:32 / GMT
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu United Internet AG
|
12:27
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX zeigt sich mittags leichter (finanzen.at)
|
09:34
|ANALYSE-FLASH: Barclays hebt United Internet auf 'Overweight' (dpa-AFX)
|
09:30
|Börse Frankfurt in Grün: TecDAX zum Handelsstart auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
09:30
|Börse Frankfurt: MDAX zum Handelsstart in der Verlustzone (finanzen.at)
|
23.06.26
|MDAX aktuell: MDAX notiert zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
|
22.06.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX beginnt Montagssitzung in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
19.06.26
|Freundlicher Handel: TecDAX notiert schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
19.06.26
|TecDAX aktuell: TecDAX am Freitagnachmittag mit Kursplus (finanzen.at)
Analysen zu United Internet AG
|08:16
|United Internet Overweight
|Barclays Capital
|22.05.26
|United Internet Buy
|Deutsche Bank AG
|21.05.26
|United Internet Equal Weight
|Barclays Capital
|20.05.26
|United Internet Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.05.26
|United Internet Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:16
|United Internet Overweight
|Barclays Capital
|22.05.26
|United Internet Buy
|Deutsche Bank AG
|21.05.26
|United Internet Equal Weight
|Barclays Capital
|20.05.26
|United Internet Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.05.26
|United Internet Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:16
|United Internet Overweight
|Barclays Capital
|22.05.26
|United Internet Buy
|Deutsche Bank AG
|20.05.26
|United Internet Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.05.26
|United Internet Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.05.26
|United Internet Buy
|Deutsche Bank AG
|21.05.26
|United Internet Equal Weight
|Barclays Capital
|12.05.26
|United Internet Equal Weight
|Barclays Capital
|07.04.26
|United Internet Equal Weight
|Barclays Capital
|19.03.26
|United Internet Equal Weight
|Barclays Capital
|17.03.26
|United Internet Equal Weight
|Barclays Capital
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|United Internet AG
|23,94
|0,67%