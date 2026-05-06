AMD Aktie
WKN: 863186 / ISIN: US0079031078
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06.05.2026 08:35:38
ANALYSE-FLASH: Barclays hebt Ziel für AMD auf 500 Dollar - 'Overweight'
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für AMD (AMD (Advanced Micro Devices) ) nach Quartalszahlen deutlich angehoben von 300 auf 500 US-Dollar und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Chipkonzern nutze alle günstigen Trends im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) und habe seine Prognose für den adressierbaren Markt im Bereich Server-Hauptprozessoren (CPU) bis zum Jahr 2030 verdoppelt, da CPU-Workloads in agentenbasierten KI-Anwendungen an Bedeutung gewännen, schrieb Tom O'Malley in einer am Mittwoch vorliegenden Reaktion. Kurzfristig scheine das beschleunigte Wachstum eher durch Stückzahlen als durch die Durchschnittspreise angetrieben zu werden. Doch er sehe auch einen gewissen Spielraum für Preiserhöhungen, angesichts einiger Maßnahmen, die in anderen Märkten mit Lieferengpässen zu beobachten seien./rob/gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 03:10 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 03:11 / GMT
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