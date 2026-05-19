Bayer Aktie
WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017
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19.05.2026 14:04:38
ANALYSE-FLASH: Barclays hebt Ziel für Bayer auf 50 Euro - 'Overweight'
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Bayer von 48 auf 50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Bayer habe mit der Gewinnentwicklung im ersten Quartal die Erwartungen übertroffen, aber die Prognose aufgrund des ungewissen Konjunktur- und Verbraucherumfelds nicht verändert, schrieb Charles Pitman-King in seinem Kommentar vom Montagabend. Der Aktienkurs hänge nun ab von den Glyphosat-Gerichtsentscheiden im Juni./rob/ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2026 / 20:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.05.2026 / 03:00 / GMT
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