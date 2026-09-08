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WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017

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08.09.2026 09:19:38

ANALYSE-FLASH: Barclays hebt Ziel für Bayer auf 70 Euro - 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Bayer von 60 auf 70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst James Gordon warf am Montag einen detaillierten Blick auf die europäische Pharmabranche und die Aussichten bis Ende 2026 und für 2027. Bei Bayer setzt Gordon auf das Neubewertungspotenzial nach dem Ende der Glyphosat-Problematik./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2026 / 15:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.09.2026 / 15:45 / GMT

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