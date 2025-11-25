Deutsche Börse Aktie

Deutsche Börse für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
25.11.2025 09:19:38

ANALYSE-FLASH: Barclays hebt Ziel für Deutsche Börse auf 290 Euro - 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Deutsche Börse von 280 auf 290 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Börsenbetreiber biete eine starke Kombination aus günstiger Bewertung, Ergebnispotenzial und niedrigen Markterwartungen vor dem Kapitalmarkttag am 10. Dezember, schrieb die ab sofort für die Aktie zuständige Analystin Grace Dargan in ihrer am Montagnachmittag vorliegenden Einschätzung. Der Fokus der Veranstaltung dürfte auf den bis 2028 angestrebten jährlichen Wachstumsraten im hohen einstelligen Prozentbereich liegen. Neue Unternehmensziele für das operative Ergebnis (Ebitda) könnten 5 Prozent über den Konsensschätzungen liegen./rob/gl/stk

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 16:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / 16:45 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Deutsche Börse AGmehr Nachrichten

Analysen zu Deutsche Börse AGmehr Analysen

07:45 Deutsche Börse Overweight Barclays Capital
12.11.25 Deutsche Börse Sector Perform RBC Capital Markets
04.11.25 Deutsche Börse Neutral JP Morgan Chase & Co.
31.10.25 Deutsche Börse Neutral Goldman Sachs Group Inc.
29.10.25 Deutsche Börse Neutral JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Deutsche Börse AG 216,00 0,14% Deutsche Börse AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

24.11.25 Bridgewaters Depot-Umbau im dritten Quartal: Diese Aktien rückten neben Microsoft, NVIDIA & Co. in den Fokus
23.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 47
23.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 47: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
22.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
22.11.25 KW 47: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX etwas tiefer -- DAX wenig verändert -- Asiens Börsen in Grün
Der heimische Aktienmarkt gibt am Dienstag ab. Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich unterdessen kaum bewegt. In Fernost sind am Dienstag Gewinne zu erkennen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen