Deutsche Börse Aktie
WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055
|
25.11.2025 09:19:38
ANALYSE-FLASH: Barclays hebt Ziel für Deutsche Börse auf 290 Euro - 'Overweight'
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Deutsche Börse von 280 auf 290 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Börsenbetreiber biete eine starke Kombination aus günstiger Bewertung, Ergebnispotenzial und niedrigen Markterwartungen vor dem Kapitalmarkttag am 10. Dezember, schrieb die ab sofort für die Aktie zuständige Analystin Grace Dargan in ihrer am Montagnachmittag vorliegenden Einschätzung. Der Fokus der Veranstaltung dürfte auf den bis 2028 angestrebten jährlichen Wachstumsraten im hohen einstelligen Prozentbereich liegen. Neue Unternehmensziele für das operative Ergebnis (Ebitda) könnten 5 Prozent über den Konsensschätzungen liegen./rob/gl/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 16:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / 16:45 / GMT
