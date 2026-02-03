Fraport Aktie
WKN: 577330 / ISIN: DE0005773303
|
03.02.2026 09:35:39
ANALYSE-FLASH: Barclays hebt Ziel für Fraport auf 90,50 Euro - 'Overweight'
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Fraport von 90 auf 90,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Frankfurter hätten die einfachste Anlagestory mit dem größten Kurspotenzial unter Europas Flughäfen, schrieb Andrew Lobbenberg am Montagnachmittag. Sie sind entsprechend gemeinsam mit Aeroports de Paris seine Favoriten. Der künftige Barmittelzufluss von Fraport werde rege diskutiert. Das Management dürfte mit der Jahresbilanz aber für mehr mittelfristige Klarheit hinsichtlich der Ausgabenpläne sorgen, als es früher der Fall gewesen sei./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2026 / 16:25 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / 04:00 / GMT
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Fraport AG
|
03.02.26
|Starker Schneefall - 100 Flüge in Frankfurt gestrichen (dpa-AFX)
|
03.02.26
|ROUNDUP/Zu viel Schnee: Betrieb am Frankfurter Flughafen eingestellt (dpa-AFX)
|
03.02.26
|Zu viel Schnee: Betrieb am Frankfurter Flughafen eingestellt (dpa-AFX)
|
03.02.26
|ANALYSE-FLASH: Barclays hebt Ziel für Fraport auf 90,50 Euro - 'Overweight' (dpa-AFX)
|
30.01.26
|Fraport-Aktie deutlich im Plus - Jefferies erwartet noch viel Luft nach oben (dpa-AFX)
|
30.01.26
|Handel in Frankfurt: MDAX-Börsianer greifen am Freitagnachmittag zu (finanzen.at)
|
30.01.26
|XETRA-Handel: So performt der MDAX am Mittag (finanzen.at)
|
30.01.26
|MDAX aktuell: MDAX notiert zum Start des Freitagshandels im Plus (finanzen.at)