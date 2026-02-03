Fraport Aktie

WKN: 577330 / ISIN: DE0005773303

03.02.2026 09:35:39

ANALYSE-FLASH: Barclays hebt Ziel für Fraport auf 90,50 Euro - 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Fraport von 90 auf 90,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Frankfurter hätten die einfachste Anlagestory mit dem größten Kurspotenzial unter Europas Flughäfen, schrieb Andrew Lobbenberg am Montagnachmittag. Sie sind entsprechend gemeinsam mit Aeroports de Paris seine Favoriten. Der künftige Barmittelzufluss von Fraport werde rege diskutiert. Das Management dürfte mit der Jahresbilanz aber für mehr mittelfristige Klarheit hinsichtlich der Ausgabenpläne sorgen, als es früher der Fall gewesen sei./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2026 / 16:25 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / 04:00 / GMT

