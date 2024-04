ANALYSE-FLASH: Barclays hebt Ziel für MTU auf 254 Euro - 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für MTU (MTU Aero Engines) von 211 auf 254 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Equal Weight" belassen. Das geringere Wachstum sowie die geringere Berechenbarkeit der Gewinn- und Liquiditätsentwicklung (Free Cashflow) im Vergleich zu den Wettbewerbern sei der zentrale Grund dafür, warum sie an ihrem neutralen Votum für die Aktien des Triebwerkbauers festhalte, schrieb Analystin Milene Kerner in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das höhere Kursziel begründete die Expertin unter anderem damit, dass sie nun Schätzungen für 2026 berücksichtige. Zudem reflektiere der Schritt die gestiegene Sektorbewertung./la

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.04.2024 / 20:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.04.2024 / 03:00 / GMT

