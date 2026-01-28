PUMA Aktie

WKN: 696960 / ISIN: DE0006969603

28.01.2026 08:15:38

ANALYSE-FLASH: Barclays hebt Ziel für Puma auf 22 Euro - 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Puma von 16 auf 22 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analystin Carole Madjo gab ihren Schätzungen vor der Jahresbilanz für 2025 Ende Februar am Dienstagnachmittag noch einen Feinschliff. Dabei berücksichtigte sie auch die Trennung vom Anteil am Joint-Venture Puma United./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2026 / 15:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2026 / 04:00 / GMT

