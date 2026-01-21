Rheinmetall Aktie
ANALYSE-FLASH: Barclays hebt Ziel für Rheinmetall auf 2175 Euro - 'Overweight'
LONDON (dpa-AFX) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Rheinmetall von 2060 auf 2175 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Afonso Osorio nahm am Dienstagabend die Anlagestory der Düsseldorfer ab 2030 unter die Lupe. Ein Bewertungsaufschlag sei dann aufgrund des überdurchschnittlichen Wachstumspotenzials noch immer gerechtfertigt. Die Margen dürften allerdings 2029/30 ihren Zenit erreichen. Für 2035 rechnet Osorio mit einem Umsatz von 66 Milliarden Euro bei einer Marge von 19 Prozent./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 23:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 04:00 / GMT
Analysen zu Rheinmetall AG
|07:03
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|20.01.26
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|15.01.26
|Rheinmetall Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.01.26
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|12.01.26
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
