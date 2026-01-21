Rheinmetall Aktie

WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009

21.01.2026 08:19:38

ANALYSE-FLASH: Barclays hebt Ziel für Rheinmetall auf 2175 Euro - 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Rheinmetall von 2060 auf 2175 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Afonso Osorio nahm am Dienstagabend die Anlagestory der Düsseldorfer ab 2030 unter die Lupe. Ein Bewertungsaufschlag sei dann aufgrund des überdurchschnittlichen Wachstumspotenzials noch immer gerechtfertigt. Die Margen dürften allerdings 2029/30 ihren Zenit erreichen. Für 2035 rechnet Osorio mit einem Umsatz von 66 Milliarden Euro bei einer Marge von 19 Prozent./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 23:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 04:00 / GMT

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

Zollsorgen halten an: ATX und DAX schwächer erwartet -- Asiens Börsen uneins
Der deutsche sowie der heimische Aktienmarkt dürften zur Wochenmitte erneut im Minus starten. Am Mittwoch weisen die wichtigsten asiatischen Indizes verschiedene Vorzeichen aus.
