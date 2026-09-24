Symrise Aktie
WKN DE: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999
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24.09.2026 08:19:38
ANALYSE-FLASH: Barclays hebt Ziel für Symrise auf 96 Euro - 'Equal Weight'
LONDON (dpa-AFX) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Symrise von 94 auf 96 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Alex Sloane geht für das dritte Quartal weiterhin von einem operativen Umsatzwachstum um 5,5 Prozent aus, wie er am Mittwoch schrieb. Damit sieht er sich etwas über dem Marktkonsens für den Aromenhersteller, der Ende Oktober Umsatzzahlen vorlegt./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2026 / 11:58 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2026 / 03:00 / GMT
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|01.09.26
|Symrise Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.08.26
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|07.08.26
|Symrise Kaufen
|DZ BANK
|03.08.26
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|Bernstein Research
|01.09.26
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|24.09.26
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