T-Mobile US Aktie

T-Mobile US für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1T7LU / ISIN: US8725901040

12.02.2026 09:04:38

ANALYSE-FLASH: Barclays hebt Ziel für T-Mobile US auf 245 Dollar - 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für T-Mobile US von 240 auf 245 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Kannan Venkateshwar verzeichnet nach den Quartalsberichten der drei großen US-Mobilfunkanbieter T-Mobile US, Verizon und AT&T einen positiven Stimmungsumschwung, den er so schnell nicht erwartet hatte. Zum Teil sei er wohl aber auch auf eine Branchenrotation hinein in die Defensive zurückzuführen, so der Experte am Donnerstag. Mit dem Ausblick der Telekom-Tochter dürfte sich die Wettbewerbs-Balance in der Branche halten./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 03:54 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 05:00 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

