ANALYSE-FLASH: Barclays hebt Ziel für Traton auf 38 Euro - 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für TRATON nahezu um die Hälfte von 26 auf 38 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Zahlen für 2023 und der Ausblick auf 2024 zeigten, dass der Nutzfahrzeughersteller wieder zurück in der Spur sei, schrieb Analyst Erwann Dagorne in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Bewertung sei attraktiv, aber der Mutterkonzern Volkswagen müsse nun mit strategischen Entscheidungen den vollen Wert von Traton heben./bek/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2024 / 23:57 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2024 / 04:00 / GMT

