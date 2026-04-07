United Internet Aktie

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WKN: 508903 / ISIN: DE0005089031

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07.04.2026 09:04:38

ANALYSE-FLASH: Barclays hebt Ziel für United Internet - 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für United Internet von 25 auf 26 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Ganesha Nagesha passte die Schätzungen am Sonntag an die Ergebnisse des vierten Quartals 2025 an. An der Einschätzung ändert sich nichts./ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.04.2026 / 18:17 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.04.2026 / 18:18 / GMT

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20.03.26 United Internet Buy Deutsche Bank AG
20.03.26 United Internet Buy UBS AG
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