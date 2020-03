ANALYSE-FLASH: Barclays hebt Ziel für Vonovia auf 56 Euro - 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Vonovia (Vonovia SE (ex Deutsche Annington)) nach Zahlen von 52 auf 56 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das Jahr 2019 sei erwartungsgemäß verlaufen, schrieb Analyst Sander Bunck in einer am Dienstag vorliegenden Studie. 2020 zeichneten sich nun beim Immobilienportfolio weitere Bewertungsgewinne ab. Er erhöhte seine Schätzungen auch wegen des vollständigen Einbezugs des Hembla-Kaufs./tih/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2020 / 13:54 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2020 / 13:58 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------