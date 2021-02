ANALYSE-FLASH: Barclays hebt Ziel für Vonovia auf 70 Euro - 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Vonovia (Vonovia SE (ex Deutsche Annington)) von 65 auf 70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Sander Bunck präferiert in einer am Montag vorliegenden Studie zur Immobilienbranche weiter den bereits 2020 besonders gut gelaufenen Wohnimmobilien-Subsektor./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2021 / 19:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.02.2021 / 05:00 / GMT

