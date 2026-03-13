Zalando Aktie

WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111

13.03.2026 13:19:39

ANALYSE-FLASH: Barclays hebt Ziel für Zalando auf 37 Euro - 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Zalando von 35 auf 37 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Sarah Roberts ist nach der soliden Bilanz des Onlinehändlers noch überzeugter von ihrer Empfehlung, wie sie am Donnerstagabend schrieb. Der Wachstumstrend verbessere sich und die Synergien mit About You seien größer als erwartet. Zudem lobte sie die klarere KI-Perspektive./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 19:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2026 / 04:00 / GMT

