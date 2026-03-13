Zalando Aktie
WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111
|
13.03.2026 13:19:39
ANALYSE-FLASH: Barclays hebt Ziel für Zalando auf 37 Euro - 'Overweight'
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Zalando von 35 auf 37 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Sarah Roberts ist nach der soliden Bilanz des Onlinehändlers noch überzeugter von ihrer Empfehlung, wie sie am Donnerstagabend schrieb. Der Wachstumstrend verbessere sich und die Synergien mit About You seien größer als erwartet. Zudem lobte sie die klarere KI-Perspektive./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 19:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2026 / 04:00 / GMT
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Zalando
|
14:37
|Aufwärtsbewertung: Bernstein Research setzt Zalando-Aktie auf Market-Perform (finanzen.at)
|
13:56
|Zalando-Aktie zieht an - 200-Tage-Linien nach Bernstein-Kommentar nicht mehr fern (dpa-AFX)
|
13:19
|ANALYSE-FLASH: Barclays hebt Ziel für Zalando auf 37 Euro - 'Overweight' (dpa-AFX)
|
12:28
|Zalando-Analyse: Aktie von UBS AG mit Buy bewertet (finanzen.at)
|
12:27
|Zuversicht in Frankfurt: So entwickelt sich der LUS-DAX mittags (finanzen.at)
|
12:27
|Schwacher Handel in Frankfurt: DAX am Freitagmittag in der Verlustzone (finanzen.at)
|
12:19
|Zalando-Aktie erhält von Deutsche Bank AG Bewertung: Buy (finanzen.at)
|
10:52
|Analyse: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) vergibt Buy an Zalando-Aktie (finanzen.at)