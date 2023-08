ANALYSE-FLASH/Barclays: 'Homerun' für Novo Nordisk bei Wegovy-Studie

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Overweight" mit einem Kursziel von 1350 dänischen Kronen belassen. Das Ergebnis von Wegovy hätte man sich nicht besser erhoffen können, schrieb Analystin Emily Field am Dienstagmittag in ihrer ersten Reaktion auf Resultate der Select-Studie mit dem Mittel zur Gewichtsreduktion. Sie sprach von einem regelrechten "Homerun". Die Kursreaktion mit einem niedrig-zweistelligen Zuwachs hatte sie für diesen Ausgang so erwartet./ag/mis

