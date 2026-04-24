Deutsche Telekom Aktie
WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508
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24.04.2026 12:34:38
ANALYSE-FLASH: Barclays lässt Deutsche Telekom auf 'Overweight', Ziel 39,50 Euro
LONDON (dpa-AFX) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Deutsche Telekom mit einem Kursziel von 39,50 Euro auf "Overweight" belassen. Sollten die Bonner tatsächlich mit ihrer US-Tochter T-Mobile US verschmelzen, dürfte dies nur der Anfang einer größeren Branchenkonsolidierung sein, schrieb Mathieu Robilliard am Donnerstagabend anlässlich entsprechender Pressespekulationen./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 21:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 04:10 / GMT
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