Novo Nordisk Aktie
WKN DE: A1XA8R / ISIN: DK0060534915
|
09.02.2026 10:49:38
ANALYSE-FLASH: Barclays lässt Novo Nordisk auf 'Equal Weight' - Ziel 360 Kronen
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 360 dänischen Kronen auf "Equal Weight" belassen. Der starke Start des Abnehmmittels Wegovy in der neuen Tablettenform habe sich nach der wetterbedingten Störung nun fortgesetzt, schrieb James Gordon am Montag nach Auswertung der Vorwochendaten. Die Konkurrenz durch eine günstigere Pille von Hims & Hers sei zudem vom Tisch./rob/ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 07:14 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 07:18 / GMT
