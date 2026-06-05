AIR France-KLM Aktie
WKN DE: A3EJGH / ISIN: FR001400J770
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05.06.2026 14:19:39
ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Air France-KLM auf 'Underweight' - Ziel 10 Euro
LONDON (dpa-AFX) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für AIR France-KLM von 9,30 auf 10 Euro angehoben, die Aktien allerdings nach dem jüngsten Anstieg von "Equal Weight" auf "Underweight" abgestuft. Analyst Andrew Lobbenberg sprach am Donnerstag von exzessivem Optimismus angesichts gesunkener Treibstoffpreise. Er geht nicht davon aus, dass die starken Umsätze auf asiatischen und einigen afrikanischen Routen von Dauer sind./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.06.2026 / 15:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.06.2026 / 03:00 / GMT
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