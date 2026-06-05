AIR France-KLM Aktie

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WKN DE: A3EJGH / ISIN: FR001400J770

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05.06.2026 14:19:39

ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Air France-KLM auf 'Underweight' - Ziel 10 Euro

LONDON (dpa-AFX) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für AIR France-KLM von 9,30 auf 10 Euro angehoben, die Aktien allerdings nach dem jüngsten Anstieg von "Equal Weight" auf "Underweight" abgestuft. Analyst Andrew Lobbenberg sprach am Donnerstag von exzessivem Optimismus angesichts gesunkener Treibstoffpreise. Er geht nicht davon aus, dass die starken Umsätze auf asiatischen und einigen afrikanischen Routen von Dauer sind./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.06.2026 / 15:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.06.2026 / 03:00 / GMT

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