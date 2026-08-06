Beiersdorf Aktie
WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000
|
06.08.2026 07:49:39
ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Beiersdorf auf 'Underweight' - Ziel 68 Euro
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Beiersdorf von 70 auf 68 Euro gesenkt und die Aktien von "Equal Weight" auf "Underweight" abgestuft. Die Probleme der Kernmarke Niveau erschienen langwieriger, belastender für die Konzernmarge und schwieriger lösbar als es der Markt bislang einpreise, schrieb Warren Ackerman am Donnerstag. Die vom Management propagierte Margenstabilität im Jahr 2027 sei alles andere als gesetzt. Derweil deute wenig auf anziehende Absatzvolumina hin. Die Bewertung der Aktien bleibe trotz allem anspruchsvoll./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 01:14 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 03:00 / GMT
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Beiersdorf AG
|
07.08.26
|Freitagshandel in Frankfurt: LUS-DAX liegt nachmittags im Plus (finanzen.at)
|
07.08.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: DAX am Freitagnachmittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
07.08.26
|Börse Frankfurt: So entwickelt sich der LUS-DAX am Freitagmittag (finanzen.at)
|
07.08.26
|Pluszeichen in Frankfurt: Das macht der DAX am Mittag (finanzen.at)
|
06.08.26
|Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX zum Ende des Donnerstagshandels mit Abgaben (finanzen.at)
|
06.08.26
|Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX nachmittags schwächer (finanzen.at)
|
06.08.26
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich am Mittag schwächer (finanzen.at)
|
06.08.26
|Aufschläge in Frankfurt: DAX mittags stärker (finanzen.at)
Analysen zu Beiersdorf AG
|06.08.26
|Beiersdorf Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.26
|Beiersdorf Neutral
|UBS AG
|06.08.26
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|Beiersdorf Underweight
|Barclays Capital
|05.08.26
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|Beiersdorf Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.26
|Beiersdorf Neutral
|UBS AG
|06.08.26
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|Beiersdorf Underweight
|Barclays Capital
|05.08.26
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|03.08.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|24.06.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|24.06.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|25.05.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|06.08.26
|Beiersdorf Underweight
|Barclays Capital
|03.08.26
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|21.04.26
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|21.04.26
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|18.03.26
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|06.08.26
|Beiersdorf Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.26
|Beiersdorf Neutral
|UBS AG
|06.08.26
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|Beiersdorf Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|Beiersdorf AG
|80,96
|-0,83%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.