BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
|
09.01.2026 14:24:38
ANALYSE-FLASH: Barclays senkt BMW auf 'Underweight' - Ziel bleibt 82,50 Euro
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat BMW von "Equal Weight" auf "Underweight" abgestuft, während das Kursziel auf 82,50 Euro belassen wurde. Zölle, Emissionsvorschriften, EU-Regulierungen und der China-Markt blieben 2026 im Mittelpunkt der Debatte, schrieb Henning Cosman in einem am Freitag vorliegenden Automobil-Branchenausblick. Er bleibt generell negativ gestimmt für den Sektor, da es an strukturellem Gegenwind nicht mangele. BMW und Porsche AG stufte er ab wegen hoher Bewertungen und seiner Erwartungen, die unter dem Konsens lägen. Mercedes gibt er im Vergleich zu BMW den Vorzug. Seine Branchenfavoriten sind aber VW und Ferrari./tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 19:35 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / 04:00 / GMT
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BMW AG
|
09.01.26
|Zuversicht in Europa: Börsianer lassen Euro STOXX 50 schlussendlich steigen (finanzen.at)
|
09.01.26
|ANALYSE-FLASH: Barclays senkt BMW auf 'Underweight' - Ziel bleibt 82,50 Euro (dpa-AFX)
|
09.01.26
|USA, Europa und Mini retten BMW den Absatz - China schwach (dpa-AFX)
|
09.01.26
|Hold von Jefferies & Company Inc. für BMW-Aktie (finanzen.at)
|
09.01.26