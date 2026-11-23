Brenntag Aktie
WKN DE: A1DAHH / ISIN: DE000A1DAHH0
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23.11.2026 08:34:39
ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Brenntag auf 'Underweight' - Ziel bleibt 57 Euro
LONDON (dpa-AFX) - Die britische Investmentbank Barclays hat Brenntag (Brenntag SE) bei einem unveränderten Kursziel von 57 Euro von "Equal Weight" auf "Underweight" abgestuft. Die europäischen Chemikalienhändler könnten grundsätzlich wieder wachsen, und die Bewertungen sollten sich entsprechend anpassen, schrieb Anil Shenoy am Freitag. Die besten Chancen sieht er allerdings bei IMCD und Azelis. Bei DKSH geht er nach der Kursrally an die Seitenlinie. Bei Brenntag ist Shenoy sogar skeptisch und betont Normalisierungsrisiken bei den Gewinnen im kommenden Jahr./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2026 / 13:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.11.2026 / 04:00 / GMT
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