Deutsche Bank Aktie
WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008
|
20.04.2026 10:26:38
ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Deutsche Bank auf 'Equal Weight' - Ziel 32 Euro
LONDON (dpa-AFX) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für die Deutsche Bank von 39 auf 32 Euro gesenkt und die Aktien von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft. In Deutschland präferiert Flora Bocahut nun die Commerzbank gegenüber der Deutschen Bank, wie aus ihrer Branchenanalyse vom Montag hervorgeht. Das Verhältnis zwischen Chancen und Risiken habe sich gebessert, während sich bei der Deutschen positive Impulse verzögerten. Die Erholung der deutschen Konjunktur zeichne sich nämlich angesichts der geopolitischen Turbulenzen erst 2027 ab./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2026 / 05:06 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2026 / 05:11 / GMT
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Analysen zu Deutsche Bank AG
|08:04
|Deutsche Bank Equal Weight
|Barclays Capital
|07.04.26
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.03.26
|Deutsche Bank Overweight
|Barclays Capital
|12.03.26
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|10.03.26
|Deutsche Bank Overweight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Deutsche Bank AG
|28,14
|-1,51%