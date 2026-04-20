Deutsche Bank Aktie

WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008

20.04.2026 10:26:38

ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Deutsche Bank auf 'Equal Weight' - Ziel 32 Euro

LONDON (dpa-AFX) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für die Deutsche Bank von 39 auf 32 Euro gesenkt und die Aktien von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft. In Deutschland präferiert Flora Bocahut nun die Commerzbank gegenüber der Deutschen Bank, wie aus ihrer Branchenanalyse vom Montag hervorgeht. Das Verhältnis zwischen Chancen und Risiken habe sich gebessert, während sich bei der Deutschen positive Impulse verzögerten. Die Erholung der deutschen Konjunktur zeichne sich nämlich angesichts der geopolitischen Turbulenzen erst 2027 ab./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2026 / 05:06 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2026 / 05:11 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Analysen zu Deutsche Bank AG

mehr Analysen
08:04 Deutsche Bank Equal Weight Barclays Capital
07.04.26 Deutsche Bank Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.03.26 Deutsche Bank Overweight Barclays Capital
12.03.26 Deutsche Bank Outperform RBC Capital Markets
10.03.26 Deutsche Bank Overweight Barclays Capital
Deutsche Bank AG 28,14 -1,51%

